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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Мясников рассказал о вредных привычках в выходные

, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Мясников рассказал о вредных привычках в выходные
Фото: pixabay.com

Врач Александр Мясников рассказал, какие «выходные» привычки особенно сильно вредят здоровью. Специалист отметил, что многие соотечественники в выходные дни кардинально меняют свой образ жизни.

Мясников отметил, что в выходные люди предпочитают поздно ложиться спать и просыпаться только к обеду. «Данная привычка нарушает ключевое правило гигиены сна - просыпаться в одно и то же время независимо от дел. Долгий сон в субботу и воскресенье ведет к тому, что многие люди страдают от бессонницы в рабочие дни и сбивают собственные циркадные ритмы активности», - объяснил врач.

Также к пагубным привычкам относятся переедание, малоподвижность и злоупотребление алкоголем. В совокупности они могут стать причинами лишнего веса, диабета, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

АБ

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