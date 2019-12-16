Шесть проявляющихся за месяц до болезни симптомов инсульта назвали исследователи

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16 декабря 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили признаки инсульта головного мозга, которые проявляются за месяц до болезни. Об этом рассказывается в материале, размещенном в блогосфере.

В списке, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют следующие симптомы:

1. слуховые галлюцинации;

2. сильные головные боли;

3. трудности с подбором слов и выражением мыслей;

4. потеря чувствительности какой-то одной части тела;

5. резкие скачки артериального давления;

6. проблемы с понимаем речи других людей.

Ранее в понедельник сообщалось, что уролог из Германии Герсон Людеке назвал «недооцененные» факторы рака мочевого пузыря.