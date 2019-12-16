Шесть проявляющихся за месяц до болезни симптомов инсульта назвали исследователи

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили признаки инсульта головного мозга, которые проявляются за месяц до болезни. Об этом рассказывается в материале, размещенном в блогосфере.
В списке, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют следующие симптомы:
1. слуховые галлюцинации;
2. сильные головные боли;
3. трудности с подбором слов и выражением мыслей;
4. потеря чувствительности какой-то одной части тела;
5. резкие скачки артериального давления;
6. проблемы с понимаем речи других людей.
Ранее в понедельник сообщалось, что уролог из Германии Герсон Людеке назвал «недооцененные» факторы рака мочевого пузыря.