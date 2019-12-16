Малышева предложила ввести регулярные экзамены для врачей

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16 декабря 2019, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Елена Малышева уверена, что врачи в России должны регулярно доказывать уровень своих профессиональных знаний и навыков при помощи экзамена. По ее словам, подобная практика «есть везде».

Малышева предложила проверять компетенцию медработников раз в пять лет и ввести систему непрерывного образования. «Эти экзамены проводят независимые компании, не связанные ни с государством, ни с профессиональным сообществом. Это тестирование с разбором клинических случаев, которое длится 8 часов, целый день. Поэтому уровень врача проверяется снизу доверху, сверху донизу, во всех направлениях и во всех плоскостях. Конечно, мы дозрели до введения таких экзаменов один раз в пять лет», - уверена она.

Также профессор предложила создать независимую организацию, которая возьмет на себя составление тестов для врачей. При этом проверочные материалы будут проходить подтверждение в профессиональных профильных врачебных организациях.