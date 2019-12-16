Четыре «недооцененных» фактора рака мочевого пузыря перечислил немецкий уролог

Герсон Людеке, уролог, работающий в немецкой земле Гессен, назвал «недооцененные» факторы развития рака мочевого пузыря. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.
Как пишет «Русская весна», в озвученном специалистом списке фигурируют:
1. продолжительная работа с токсичными материалами - смолами, краской, резиной и другими;
2. курение;
3. инфекции мочевыводящих путей;
4. прохождение человеком курсов химиотерапии.
Ранее сегодня сообщалось, что доктора подсказали естественные способы снижения артериального давления. Гипертоникам, в частности, рекомендовали пить меньше алкоголя и контролировать свой вес.