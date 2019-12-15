Диетолог рассказала, почему при простуде нельзя пить горячий чай

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15 декабря 2019, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

С малых лет многие привыкли при первых же признаках простуды пить горячий чай. Однако диетолог Елена Соломатина рассказала, что подобное лечение может лишь усугубить болезненное состояние.

По словам специалиста, чай должен быть не горячим, а теплым. Также она посоветовала заменить чай щелочными напитками.

«При высокой температуре не нужно пить горячий чай. Нужно пить теплый, а не горячий. Иначе состояние может ухудшиться. Чай оказывает разогревающий эффект. Любой чай, горячий или холодный, также оказывает мочегонный эффект. Он выводит жидкость из организма, а она при температуре и так выводится, потому что человек потеет», - сказала Соломатина.