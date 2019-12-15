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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Пищевая зависимость: почему вредные продукты вызывают привыкание?

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Пищевая зависимость: почему вредные продукты вызывают привыкание?
Фото: pixabay.com

Почему «вредную» еду люди хотят гораздо чаще, чем полезную? Ученые из Мичиганского университета ответили на этот вопрос и перечислили продукты, которые могут вызвать зависимость. Оказалось, дело в соотношении жиров и углеводов.

Согласно исследованиям, еда, вызывающая привыкание, содержит жир и углеводы в соотношении 1:2. Такими продуктами оказались чипсы, молочный шоколад, пирожные, картофель фри, мороженое, пицца, поп-корн и бургеры.

Исследователи объяснили, что в детстве мозг запоминает удовольствие, которое получил от подобной еды, а потому в последствии люди стараются повторить эти вкусовые ощущения.

АБ

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