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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки
фото: pixabay.com

Известный российский врач Александр Мясников перечислил лекарства - пустышки, которые назначают в медицинских учреждениях. В список специалиста вошли 13 препаратов.

Мясников назвал среди "ненужных" лекарственных средств гомеопатические препараты, иммуномодуляторы, растительные сборы и настойки, гепатопротекторы, ноотропы, ферменты, пробиотики и пребиотики, сосудоукрепляющие препараты, хондропротекторы, витамины и БАДы, пишет "МК".

Однако, по его словам, он не исключает возможности того, что данные препараты могут помочь конкретному пациенту. Эксперт добавил, что их можно принимать, согласно рекомендации врача, если они не дают побочных эффектов. Мясников отметил, что лечебные свойства этих лекарств не доказаны.

По его мнению, данные препараты выписывают из-за недостаточной квалификации. Поэтому стоит изучать о них информацию в Интернете и не стесняться задавать вопросы лечащему врачу.

БА

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