Нобелевский лауреат назвал главную причину возникновения рака

Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал назвал главную причину возникновения онкологического заболевания. По его словам, рак невозможно вылечить, но можно разработать более действенное лекарство.
Эксперт отметил, что рак появляется из-за естественных процессов в организме человека, таких как гидролиз. Гидролиз - это разложение воды и появление агрессивных форм кислорода, передаёт ТАСС.
Специалист отметил, что избавиться от воды и кислорода нельзя, а также предотвратить появление данных веществ. По его мнению, окончательно вылечить рак в таком случае не получится.
Линдал добавил, что для профилактики следует отказаться от курения, потому что табак оказывает на организм такое же воздействие, как агрессивные формы кислорода.