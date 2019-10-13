Стариков делают слабыми не мышцы, а нервы

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13 октября 2019, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

С приходом почтенного возраста люди могут чувствовать себя по-разному. Кто-то устаёт даже от малейших физических нагрузок, а некоторые сохраняют свою физическую силу. Учёные из Огайо доказали, что дело здесь не только в состоянии мышц, но и в нервах.

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Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие пожилые люди с разными уровнями физической подготовки. Добровольцев попросили разогнуть ногу, на которую оказывалось сопротивление. После достижения предела силы мышцы стимулировали при помощи электричества, что увеличивало мышечную силу и позволяло преодолеть нагрузку.

Ученые объяснили, что физически участники эксперимента могли бы осилить и большие физические нагрузки, однако работать в полную силу мышцам мешает нервная система. Предполагается, что с возрастом нервные центры постепенно перестают адекватно оценивать состояние мышц, передаёт «Наука и жизнь».