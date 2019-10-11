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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Подмосковные врачи рассказали, как восстановиться после стресса

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Подмосковные врачи рассказали, как восстановиться после стресса
Фото: pixabay.com

Подмосковные психиатры рассказали, как восстановиться после стресса. Оказывается, пережить стресс можно с помощью соблюдения нескольких простых правил.

Необходимо избавиться от пагубных привычек – курения, злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами, употребления кофе, крепкого чая, энергетиков, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Также важен полноценный сон. При недостатке сна нарушается обмен медиаторов в мозге, в том числе выработка серотонина, а это может привести к депрессии и многим другим последствиям.

АГ

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