Шесть симптомов начавшегося инсульта головного мозга перечислили специалисты

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10 октября 2019, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Эксперты в области здравоохранения обозначили сигналы человеческого организма о начавшемся инсульте головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.

В списке, выложенном на портале rambler.ru, фигурируют:

1. нарушение речи;

2. расстройство обоняния;

3. нарушение кожной восприимчивости;

4. нарушение звукового восприятия;

5. стереоскопичность зрения;

6. неспособность узнавать известных людей или же предметы.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты назвали признаки, которые могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в головном мозге.