Шесть симптомов начавшегося инсульта головного мозга перечислили специалисты

Эксперты в области здравоохранения обозначили сигналы человеческого организма о начавшемся инсульте головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.
В списке, выложенном на портале rambler.ru, фигурируют:
1. нарушение речи;
2. расстройство обоняния;
3. нарушение кожной восприимчивости;
4. нарушение звукового восприятия;
5. стереоскопичность зрения;
6. неспособность узнавать известных людей или же предметы.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты назвали признаки, которые могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в головном мозге.