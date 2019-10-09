Ученые рассказали, что образование защищает от болезни Альцгеймера

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9 октября 2019, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Учёные из США и Великобритании выяснили, что образование защищает человека от развития в его организме болезни Альцгеймера. В отношении этой патологии, поражающей мозг и провоцирующей расстройство краткосрочной памяти, до сих пор не разработано эффективной методики по излечению.

Зарубежные учёные, подобно многим их коллегам из других стран, занялись изучением данной актуальной проблемы. Они провели исследование, по результатам которого выяснили, как образование человека влияет на появление у него в будущем болезни Альцгеймера. Оказалось, что лучшая профилактика данной патологии – это поддержка мозговой активности, которая должна практиковаться в любом возрасте, особенно пожилом, пишет портал "Актуальные новости".