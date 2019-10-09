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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Эксперт назвал эффективные способы борьбы с осенней хандрой

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт назвал эффективные способы борьбы с осенней хандрой
фото: pixabay.com
Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал самые эффективные способы борьбы с осенней хандрой.
 
Во-первых, эксперт рекомендует делать по утрам физические упражнения, которые помогут насытить кровь кислородом и стать бодрее.
 
Во-вторых, рекомендуется принимать контрастный душ, если нет противопоказаний.
 
Кроме того Тяжельников рассказал Агентству городских новостей "Москва", что перед утренним кофе или чаем следует выпивать стакан чистой воды. Во время рабочего дня рекомендуется заменить кофе на зеленый чай и как можно чаще проветривать помещение. Специалист призвал не поддаваться желанию отоспаться в выходные, поскольку это способно нарушить режим.
ЕТ

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