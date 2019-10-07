Диетолог рассказал, как правильно питаться осенью

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7 октября 2019, 21:02 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Осенью многие начинают жаловаться на недостаток энергии, упадок сил и даже наступающую депрессию. Солнечных дней становится катастрофически мало, а дождливая погода навевает тоску. Не все задумываются о том, какую важную роль играет питание в поддержании хорошего самочувствия в это время года. Как правильно питаться осенью, каким продуктам отдать предпочтение и не набрать при этом лишние килограммы? «Аргументам Недели» рассказал врач-диетолог, профессор Московского государственного университета пищевых производств Валерий Сергеев.

Белки, жиры и углеводы

Осенью, когда организм начинает работать в другом режиме, нужно тщательно следить за питательностью еды. При грамотном подходе примерно 15-20% приходится на белки, до 30% на жиры, а 50-60% на углеводы. Конечно, речь идёт о сложных углеводах: фрукты, овощи и бобовые обязательно должны присутствовать на столе. Они содержат клетчатку, которая просто идеальная «метла» для кишечника: нейтрализует негативные продукты обмена, стимулирует кишечник и восстанавливает полезные бактерии. Под запретом осенью остаются простые углеводы, так что от чая с конфетами и другими сладостями придётся отказаться. Лучше отдать предпочтение мёду, сухофруктам и варенью в небольших количествах. Жиры в рационе тоже должны быть правильными: нерафинированное растительное масло, сливочное масло, жирные сорта рыбы, нежирная сметана обеспечат нормальную работу организма.









Тёплые блюда

Обязательно в рационе должны быть супы, но лучше готовить их на овощных бульонах. Беспроигрышный вариант – это тыквенный суп. Тыква богата бета-каротином: этот антиоксидант омолаживает, поддерживает иммунитет и снижает вредное воздействие стрессов. Кроме того, частое употребление тыквы позволяет наладить обменные процессы и даже избавиться от лишнего веса. Неплохой альтернативой супам станут овощные рагу и гарниры. Не стоит забывать и про напитки: чаи с корицей, имбирём и травами будут отличным дополнением к сбалансированному осеннему питанию.

Гарниры









Важно научиться правильно выбирать крупы, которые осенью просто необходимы. Для сбалансированного питания подойдут нешлифованные виды. Они медленно всасываются и не приводят к быстрому выбросу инсулина. Именно их оболочка содержит важные витамины группы B и C, минералы – то, чего так не хватает в осеннем питании.

Специи









Чеснок, лук, корица, перец и другие специи осенью должны стать лучшими друзьями. Они повышают энергоотдачу и поддерживают в организме тепло. Содержащиеся в них эфирные масла, обладают мощным противовирусным и противомикробным эффектом, способствуют выработке эндорфинов. Важно, что приправы помогают держать под контролем уровень сахара в крови, улучшают обмен веществ и ускоряют расщепление жиров.

Поливитамины

Чтобы получить из традиционной пищи все витамины, нам нужно съедать 5-6 тысяч калорий в день. От такого количества еды человек точно будет чувствовать себя дискомфортно. Эта проблема решается добавлением витаминов и минералов в продукты питания. Например всем известен йогурт «Растишка», в который добавлены магний и кальций, чтобы восполнить дефицит этих микроэлементов у детей. Для взрослых же людей оптимальный выход – применение витаминно-минеральных комплексов. Но перед их применением надо проконсультироваться с врачом, сдать необходимые анализы, а также помнить о том, что всё-таки еда – лучший источник всех полезных веществ.

Физическая активность









Обязательно стоит упомянуть и об этом. В период адаптации к холодным месяцам организму требуется очень много энергии, поэтому у людей часто повышается аппетит. Чтобы не поправиться и остаться в тонусе, надо хотя бы иногда вспоминать о физических нагрузках. Отличный вариант – аэробные нагрузки, которые не перегрузят организм и помогут остаться в форме.

Анастасия НЕЧЕПУРНОВА