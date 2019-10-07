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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врач рассказал, как определить онкологию при осмотре

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Врач рассказал, как определить онкологию при осмотре
Фото: pixabay.com

Врач Александр Мясников рассказал, по каким симптомам можно определить развитие онкологии. По словам специалиста, зачастую рак можно выявить до сдачи необходимых анализов.

Мясников уверен, что некоторые признаки на теле человека при должном осмотре могут рассказать врачу о развитии онкологии, передаёт РИА Новости. К таким симптомам он отнес сухость и зуд кожи, черный акантоз, а также темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью. Также тревожным сигналом считается изменение ногтевой пластины.

«По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили», - рассказал врач.

АБ

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