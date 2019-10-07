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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Американские исследователи определили неожиданного пособника раковых опухолей

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Американские исследователи определили неожиданного пособника раковых опухолей
фото: Holger Hollemann / globallookpress.com

Ученые, работающие в Соединенных Штатах, определили неожиданного пособника рака. Это короткий сон, говорится в материале, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.

Шесть сигналов организма о наступающем инсульте головного мозга назвали врачи

Шесть сигналов организма о наступающем инсульте головного мозга назвали врачи

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалисты проанализировали состояние более полутора тысяч жителей американского штата Пенсильвания. Выяснилось, что люди, страдающие от гипертонии или диабета, сильно рискуют заболеть раком, если спят менее шести часов в сутки.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили симптомы наступающего инсульта головного мозга. В число данных признаков, в частности, вошли проблемы со зрением и беспричинная усталость.

 

ДЦ

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В мире

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в понедельник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в силах вернуть мир в Донбасс и в целом сделать Украину "мирной страной".

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…

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Сегодня в гостях у еженедельника «Аргументы недели» член Президиума Вольного экономического общества России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг…