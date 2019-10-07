Американские исследователи определили неожиданного пособника раковых опухолей

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7 октября 2019, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Holger Hollemann / globallookpress.com

Ученые, работающие в Соединенных Штатах, определили неожиданного пособника рака. Это короткий сон, говорится в материале, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалисты проанализировали состояние более полутора тысяч жителей американского штата Пенсильвания. Выяснилось, что люди, страдающие от гипертонии или диабета, сильно рискуют заболеть раком, если спят менее шести часов в сутки.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили симптомы наступающего инсульта головного мозга. В число данных признаков, в частности, вошли проблемы со зрением и беспричинная усталость.