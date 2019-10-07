Названы продукты, способные предотвратить развитие рака

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7 октября 2019, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ученые из Нью-Йоркского университета провели ряд исследований и сделали важное открытие. Эксперты выявили продукты, которые способны предотвратить развитие некоторых видов онкологических заболеваний.

Речь идет о чесноке и луке. Оказалось, что у женщин, которые употребляли эти продукты в небольшом количестве два раза в день в течение долгого времени, риск возникновения рака снижался на 67% по сравнению с теми, кто не ел их, передает "Свободная пресса".

Выяснилось, что минимум четыре элемента чеснока – селен, S-аллилцистеин, диаллилдисульфид и диаллилсульфид обладают не только противовирусным, противомикробным и противогрибковым действием, но также останавливают развитие злокачественных клеток, пишет Nutrition and Cancer. Лук и чеснок в некоторых случаях могут снизить риск развития рака желудка. Ученые, однако, напоминают, что это исключительно профилактические меры.