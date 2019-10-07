Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Названы продукты, способные предотвратить развитие рака

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Названы продукты, способные предотвратить развитие рака
фото: pixabay.com

Ученые из Нью-Йоркского университета провели ряд исследований и сделали важное открытие. Эксперты выявили продукты, которые способны предотвратить развитие некоторых видов онкологических заболеваний. 

Речь идет о чесноке и луке. Оказалось, что у женщин, которые употребляли эти продукты в небольшом количестве два раза в день в течение долгого времени, риск возникновения рака снижался на 67% по сравнению с теми, кто не ел их, передает "Свободная пресса".

Выяснилось, что минимум четыре элемента чеснока – селен, S-аллилцистеин, диаллилдисульфид и диаллилсульфид обладают не только противовирусным, противомикробным и противогрибковым действием, но также останавливают развитие злокачественных клеток, пишет Nutrition and Cancer. Лук и чеснок в некоторых случаях могут снизить риск развития рака желудка. Ученые, однако, напоминают, что это исключительно профилактические меры.

ЕТ

//картина дня

В мире

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. Точка зрения Гордона приведена в материале, опубликованном СМИ.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В убийстве 17-летней девушки-студентки в Домодедово подозревается 34-летний мужчина. Следователи задержали местного жителя. Следствие будет ходатайствовать перед судом…

//новости ан