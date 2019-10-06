Ученые рассказали о пользе винограда

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6 октября 2019, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com/

Исследователи рассказали, какие полезные вещества содержатся в винограде. Согласно словам экспертов, виноград содержит целый ряд полезных элементов, которые оказывают благотворное воздействие на весь организм.

Виноград помогает снизить сосудистые воспаления, а также уменьшить уровень холестерина. Также ягоду можно использовать для профилактики онкологических заболеваний. Содержащиеся в его составе витамины, минералы и кальций улучшают состояние зубов, костей и кожи, передаёт “Известия”.

Также виноград помогает защитить организм от стресса и укрепить нервную систему, улучшить работу легких и сердца.