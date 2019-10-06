В ВОЗ рассказали о рационе долгожителей

//Здоровье 13+

6 октября 2019, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения рассказали, как нужно планировать свой рацион, чтобы прожить дольше. Советы экспертов из ВОЗ подержали и японские исследователи.

Порядка 80 тысяч японцев от 45 до 72 лет приняли участие в исследовании, где им предлагалось оценить частоту появления в своем рационе 133 продуктов и напитков за последние пять лет. Оказалось, что чем разнообразнее питание, чем больше у человека шансов дожить до глубокой старости, передаёт РенТВ. При этом отмечается, что это ярче выражается у женщин, нежели у мужчин.

Также мужчинам для долгой жизни стоит сократить потребление мяса и разнообразить рацион фруктами, тогда как женщинам следует обратить внимание на соевые продукты.