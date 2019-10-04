Ученые назвали самый быстрый способ лечения рака

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4 октября 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Австралийские ученые разработали быстрый и эффективный способ лечения рака. В процессе исследований они открыли способность фермента теломеразы усиливать активность белков, защищающих ДНК раковых клеток, сообщает MedicalXpress.

Открытая учеными функция фермента ранее не была исследована. Теперь стало ясно, почему подавление теломераз не предотвращает неконтролируемое разрастание опухолей. Если одновременно подавлять активирующий белки фермент и способность теломеразы удлинять кончики хромосом, то раковые клетки быстро гибнут, отмечает ТВЦ.RU.

Также как пишет журнал "Профиль", американские специалисты рассказали про новый анализ крови, который позволит выявлять рак (более 20 видов) на ранних стадиях. Оказывается, после гибели раковой клетки остаётся определённый след в виде специфической ДНК, которая попадает в кровоток. В результате чего, анализ показывает наличие и количество таких ДНК в крови человека.