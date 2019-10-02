Врач рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона

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2 октября 2019, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Врач терапевт-эндокринолог Фатима Дзгоева рассказала, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы сохранить здоровье. Также специалист объяснила, вредит ли организму вегетарианство.

Дзгоева отметила, что стоит полностью исключить из своего меню сосиски и колбасы, а также сократить количество красного мяса и полуфабрикатов. Также врач напомнила о вреде соли и сахара, который используется в кондитерских изделиях. А вот сахар, содержащийся в натуральных продуктах, она назвала полезным. Среди полезных продуктов Дзагоева также назвала яйца и крупы.

Специалист отметила, что полный отказ от пищи животного происхождения не всегда вреден, если при этом человек потребляет достаточное количество аминокислот, передаёт RT.