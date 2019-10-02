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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Ученые сравнили продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из Британии рассказали, что любители мяса умирают раньше вегетарианцев. Также отмечается, что при нынешних темпах потребления мясных продуктов человечество через 30 лет окажется на грани глобального голода.

Исследователи установили, что примерно 6,3% ранних смертей и 9% всех инфарктов и инсультов вызваны регулярным потреблением мяса. Его вред ученые объясняют особенностями человеческого пищеварения, сообщает ТВЦ.RU. Эксперты рекомендуют ограничить мясной рацион нормой в 14 граммов в день, а также есть фрукты, овощи, орехи и бобовые.

Как уточняет ПолитЭксперт, с нынешним уровнем потребления мяса и сахара человеком к 2050 году может значительно обостриться проблема голода во всем мире. 

АГ

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