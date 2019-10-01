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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Специалисты развенчали топ-5 мифов о снятии макияжа и уходе за кожей

, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Эксперты развенчали пять самых популярных мифов о демакияже и уходе за кожей, чтобы помочь дамам оставаться прекрасными. Оказывается, неправильный уход за кожей способен ускорить процесс старения.

Некоторые девушки считают, что на ночь можно не смывать косметику. Таким способом они хотят сэкономить свое время утром. Однако, как рассказали специалисты, за ночь на кожных покровах скапливаются токсины. Одна тушь для ресниц может в итоге обернуться конъюнктивитом, сообщает Nation News. Существует мнение, что мицеллярную воду можно не смывать, но, как оказалось, это может навредить коже, поэтому лучше всегда иметь под рукой тоник или лосьон.

АГ

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В мире

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

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