Врачи развенчали миф о признаках скорого сердечного приступа

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1 октября 2019, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Британские специалисты назвали признаки приближения сердечного приступа у женщин. Уточняется, что чаще всего перед сердечным приступом у дам отмечаются боли в груди, хрипы, ощущение тошноты, потливость, отдышка и головокружение.

Кардиохирург Алексей Фёдоров в эфире НСН сообщил об ошибке в исследовании британцев: "Давящие боли за грудиной — это типичный признак стенокардии. И это не предшествует сердечному приступу, это он и есть. Предшествовать приступу может избыточная физическая или эмоциональная нагрузка". Врач также сравнил выводы британских медиков с информацией из учебников XVIII века.

Также как пишет портал "Актуальные новости", употребление большого количества соленых продуктов может стать причиной возникновения у человека отеков. Это происходит из-за того, что соль задерживает воду в организме.