Что такое эффективная и доступная медицина продемонстрировали в Южной Корее

//Здоровье 13+

30 сентября 2019, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Тележурналист Андрей Караулов отправил своего товарища, одного из руководителей Минздрава России, на лечение в Сеул. В России, в лучших клиниках страны, долго-долго ставили ему диагноз. А Южная Корея входит в список стран, где предоставляют самые передовые медицинские услуги. И кстати, одни из самых дешёвых.



"Товарищ вернулся убитый. Все диагнозы (все до одного!), поставленные в лучших клиниках России... ему, одному из высших медицинских начальников, оказались полнейшей ерундой. Полнейшей!



А больше всего моего товарища потрясло, что в Сеуле, как и в Сингапуре (Раффлс госпиталь), каждые четыре года - каждые! - полностью меняется всё медицинское оборудование. На технику нового поколения. Как это ни горько, как это ни больно, но мы навсегда отстали от них. Навсегда...", - пишет на своей странице в Facebook тележурналист Андрей Караулов.



