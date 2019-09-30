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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Что такое эффективная и доступная медицина продемонстрировали в Южной Корее

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Тележурналист Андрей Караулов отправил своего товарища, одного из руководителей Минздрава России, на лечение в Сеул.  В России, в лучших клиниках страны, долго-долго ставили ему диагноз. А Южная Корея входит в список стран, где предоставляют самые передовые медицинские услуги. И кстати, одни из самых дешёвых.

"Товарищ вернулся убитый. Все диагнозы (все до одного!), поставленные в лучших клиниках России... ему, одному из высших медицинских начальников, оказались полнейшей ерундой. Полнейшей!

А больше всего моего товарища потрясло, что в Сеуле, как и в Сингапуре (Раффлс госпиталь), каждые четыре года - каждые! - полностью меняется всё медицинское оборудование. На технику нового поколения. Как это ни горько, как это ни больно, но мы навсегда отстали от них. Навсегда...", - пишет на своей странице в Facebook тележурналист Андрей Караулов.

ПВ

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