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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Есть, чтобы жить: врачи назвали продукты, способствующие долголетию

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Врачи по всему миру отмечают, что некоторые продукты благотворно воздействуют на человеческий организм и помогают отсрочить старость. К примеру, авокадо благодаря высокому содержанию витамина D активизирует гены, которые противостоят возрастным изменением.

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В список продуктов, помогающих отодвинуть старение организма, попали кокосы, жирная рыба, брокколи, клубника, черника, орехи, оливковое масло, острые специи, помидоры, зеленый чай, кофе и чернослив, передаёт Мир24.

Ученые объясняют, что одним из важнейших факторов, влияющих на долголетие, является микрофлора кишечника, которая отвечает за обмен веществ, пищеварение, синтез гормонов и даже за иммунную систему. При этом отмечается, что универсального рецепта долголетия нет, а рацион питания стоит подбирать индивидуально, опираясь на особенности конкретного человека.

АБ

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