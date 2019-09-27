Есть, чтобы жить: врачи назвали продукты, способствующие долголетию

//Здоровье 13+

27 сентября 2019, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Врачи по всему миру отмечают, что некоторые продукты благотворно воздействуют на человеческий организм и помогают отсрочить старость. К примеру, авокадо благодаря высокому содержанию витамина D активизирует гены, которые противостоят возрастным изменением.

Когда может быть опасно чистить зубы?

В список продуктов, помогающих отодвинуть старение организма, попали кокосы, жирная рыба, брокколи, клубника, черника, орехи, оливковое масло, острые специи, помидоры, зеленый чай, кофе и чернослив, передаёт Мир24.

Ученые объясняют, что одним из важнейших факторов, влияющих на долголетие, является микрофлора кишечника, которая отвечает за обмен веществ, пищеварение, синтез гормонов и даже за иммунную систему. При этом отмечается, что универсального рецепта долголетия нет, а рацион питания стоит подбирать индивидуально, опираясь на особенности конкретного человека.