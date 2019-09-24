Ученые назвали продукт, способный помочь в борьбе с ожирением

Американские ученые недавно в рамках нового исследования выявили продукт, который способен помочь в борьбе с ожирением. Речь идет о товаре, который можно купить абсолютно в любом магазине.

Оказалось, что ежедневное употребление в пищу небольшого количества орехов способно существенно снизить риск развития ожирения. Как сообщается на сайте MedicalXpress, для положительного эффекта на организм рекомендуется есть половину суточной нормы этого продукта – около 14 граммов. Среди тех, кто в рамках эксперимента следовал этому правилу, риск набрать пять и более килограммов и заболеть ожирением, снизился на 23 процента по сравнению с теми добровольцами, которые не придерживались совета ученых.

Кроме того, эксперты призывают отказаться от булок, пончиков и шоколада, а также регулярно заниматься спортом.