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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученые назвали продукт, способный помочь в борьбе с ожирением

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Американские ученые недавно в рамках нового исследования выявили продукт, который способен помочь в борьбе с ожирением. Речь идет о товаре, который можно купить абсолютно в любом магазине.
 
Оказалось, что ежедневное употребление в пищу небольшого количества орехов способно существенно снизить риск развития ожирения. Как сообщается на сайте MedicalXpress, для положительного эффекта на организм рекомендуется есть половину суточной нормы этого продукта – около 14 граммов. Среди тех, кто в рамках эксперимента следовал этому правилу, риск набрать пять и более килограммов и заболеть ожирением, снизился на 23 процента по сравнению с теми добровольцами, которые не придерживались совета ученых.
 
Кроме того, эксперты призывают отказаться от булок, пончиков и шоколада, а также регулярно заниматься спортом.
ЕТ

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