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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врачи сообщили, что жвачка может сохранить здоровье зубов

23 сентября 2019, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Врачи сообщили, что использование жевательной резинки способно сохранить здоровье зубов и поддержать в тонусе жевательные мышцы человека. Эксперты рассказали, как правильно выбирать жвачку.
 
Профессор кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова Игорь Бондаренко сообщил РИА "Новости", что жвачку следует использовать после каждого приема пищи в течение десяти минут. Это помогает очистить полость рта. Врач, однако, уточнил, что применять жевательную резинку вместо зубной щетки не следует.
 
Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов также заметил, что употребление жвачки безопасно для желудка. Он напомнил, что ее нельзя жевать в течение всего дня, а также глотать.
 
При выборе жевательной резинки необходимо отдавать предпочтение той, в которой содержится минимальное количество красителей и сахара. 
ЕТ

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