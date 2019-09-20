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//Здоровье 13+

Как избежать осенней простуды?

20 сентября 2019, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

С наступлением осенних холодов всё больше людей замечают у себя первые признаки простуды. Главный специалист Москвы по первичной медицинской помощи Андрей Тяжельников рассказал, как уберечь организм и не заболеть.

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Врач предупредил, что промокшие ноги и переохлаждение не могут стать причиной вирусных заболеваний, например, гриппа. Однако замерзший организм становится уязвимым для вирусов и бактерий. Тяжельников посоветовал одеваться по погоде и носить с собой дождевик или зонт. Также стоит обратить внимание на иммунитет и укрепить его при помощи овощей, фруктов и витаминов, передаёт «Российская газета».

«Если же непогода застала врасплох, и вы промокли и замерзли, постарайтесь скорее согреться. Для этого можно, например, зайти и обсохнуть в кафе. Выпить горячего травяного чая с медом, имбирем, лимоном. И пока не пройдет озноб, из теплого помещения лучше не выходить», - посоветовал врач.

АБ

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