Ученые выяснили, почему люди набирают вес, если работают в ночную смену

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20 сентября 2019, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ученые из Центра изучения неизвестного в Лиссабоне провели ряд исследований и установили, почему люди, работающие в ночную смену, зачастую страдают из-за стремительного набора лишнего веса.

Оказалось, что в данном процессе основную роль играют иммунные клетки кишечника, активность которых контролируется циркадными ритмами. Как сообщает журнал "Здоровье", если лишить мозг правильной физиологической ориентации на свет, что постоянно происходит у работников ночной смены, весь организм "сбивается с курса".

Ученые выяснили, что нарушениям биоритмов наиболее подвержены иммунные клетки кишечника ILC3, которые отвечают за борьбу с инфекцией, абсорбцию жиров и целостность кишечного эпителия. В условиях сбитых биологических часов их количество резко падает, что приводит к воспалению, нарушению барьерной функции кишечника, а также накоплению в организме лишнего жира.