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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Насколько сильно две недели "на диване" могут испортить здоровье?

20 сентября 2019, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Не секрет, что отсутствие или резкое снижение физической нагрузки приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Однако, как скоро праздность и бездействие начинают сказываться на организме?

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Учёные провели эксперимент, в рамках которого предложили добровольцам провести две недели своей жизни «на диване». Отмечается, что средний возраст участников составил 32 года, а индекс массы тела был в пределах нормы. Все испытуемые в обычной жизни совершали порядка 10 тысяч шагов в день и пару часов в неделю уделяли спорту.

После того, как добровольцы провели в бездействии две недели, сократив при этом количество шагов до 1500, окружность талии увеличилась почти на сантиметр, а количество жировой ткани выросло на 0,5%. Также выше стала вероятность получить диабет. Уровень спортивной подготовки при этом упал на 4%.

К счастью, изменения оказались обратимыми. Вернувшись к привычному стилю жизни, добровольцы быстро привели все показатели в норму, передаёт «Российская газета».

АБ

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