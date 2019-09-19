В Минздраве рассказали, в каких регионах России — самые больные дети

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19 сентября 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Согласно данным Минздрава за 2018 год, в России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения). После идут Карелия (339 633,9) и Архангельская область (335 739).

Главный педиатр Минздрава по Северо-Западному ФО отметила, что существуют сложные климато-географические условия, которые относятся к тем территориям, которые были указаны выше, пишет News.ru. "Например, Архангельская область и Архангельск, вы понимаете, — это север. Между прочим, Карелия тоже сюда же относится. Ямало-Ненецкий федеральный округ, Чукотский. Конечно, это специфические территории по своим климатическим особенностям", - объяснила специалист.