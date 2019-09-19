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Врач рассказал, как пережить «барическое дно» и сильнейшую магнитную бурю

19 сентября 2019, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На Москву надвигается сильнейшая магнитная буря. В совокупности с «барическим дном» метеочувствительных жителей и гостей столицы могут ожидать проблемы со здоровьем. Невролог и психолог Андрей Крицкий рассказал, как подготовить свой организм.

Врач рассказала, как метеозависимым людям пережить идущую на Москву "барическую пилу"

Врач рассказала, как метеозависимым людям пережить идущую на Москву "барическую пилу"

«Наиболее уязвимы люди, страдающие сердечно-сосудистыми нарушениями, хроническими заболеваниями легких, авитаминозом, а именно недостатком витаминов В и С, нарушениями иммунной системы, избыточным весом, посттравматизмом черепа, переломами. Также метеорологическому влиянию гораздо больше подвержены женщины и подростки», - сказал Крицкий.

Он отметил, что геомагнитные бури вызывают ускорение свертываемости крови, выброс гормонов, изменение тонуса кровеносных сосудов и теплообмена. Чтобы избежать неприятных ощущений специалист посоветовал на следующей неделе отказаться от кофе и чая и заменить их полезными напитками, а также избегать сильных умственных и физических нагрузок, передаёт Мир24.

АБ

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