Врач рассказал, как пережить «барическое дно» и сильнейшую магнитную бурю

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19 сентября 2019, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

На Москву надвигается сильнейшая магнитная буря. В совокупности с «барическим дном» метеочувствительных жителей и гостей столицы могут ожидать проблемы со здоровьем. Невролог и психолог Андрей Крицкий рассказал, как подготовить свой организм.

Врач рассказала, как метеозависимым людям пережить идущую на Москву "барическую пилу"

«Наиболее уязвимы люди, страдающие сердечно-сосудистыми нарушениями, хроническими заболеваниями легких, авитаминозом, а именно недостатком витаминов В и С, нарушениями иммунной системы, избыточным весом, посттравматизмом черепа, переломами. Также метеорологическому влиянию гораздо больше подвержены женщины и подростки», - сказал Крицкий.

Он отметил, что геомагнитные бури вызывают ускорение свертываемости крови, выброс гормонов, изменение тонуса кровеносных сосудов и теплообмена. Чтобы избежать неприятных ощущений специалист посоветовал на следующей неделе отказаться от кофе и чая и заменить их полезными напитками, а также избегать сильных умственных и физических нагрузок, передаёт Мир24.