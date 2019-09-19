Проблемы с кишечником вызывает не только неправильная еда и вредные привычками

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19 сентября 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Американские учёные обнаружили фактор, который на 60 процентов повышает риск расстройства кишечника вне зависимости от вредных привычек и режима питания.

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Исследователи установили, что ожирение может оказаться причиной хронической диареи. При этом избавиться от недуга не поможет ни отказ от вредных привычек, ни изменения в рационе, ни увеличение физической активности, передаёт «Российская газета».

«Одно из возможных объяснений связи ожирения и расстройства кишечника то, что избыточная масса тела провоцирует у человека хроническое воспаление низкой степени тяжести», - считают ученые.