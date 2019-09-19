Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Проблемы с кишечником вызывает не только неправильная еда и вредные привычками

19 сентября 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Американские учёные обнаружили фактор, который на 60 процентов повышает риск расстройства кишечника вне зависимости от вредных привычек и режима питания.

Зубные имплантаты несут опасность для здоровья

Зубные имплантаты несут опасность для здоровья

Исследователи установили, что ожирение может оказаться причиной хронической диареи. При этом избавиться от недуга не поможет ни отказ от вредных привычек, ни изменения в рационе, ни увеличение физической активности, передаёт «Российская газета».

«Одно из возможных объяснений связи ожирения и расстройства кишечника то, что избыточная масса тела провоцирует у человека хроническое воспаление низкой степени тяжести», - считают ученые.

АБ

//картина дня

В мире

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Самопровозглашенные республики Донбасса в будущем станут частью Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Андрей Ваджра, украинский журналист и писатель.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции ВВС США выступил некоторое время назад Марк Эспер, американский министр обороны.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан