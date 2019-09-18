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Вредные для здоровья человека позы для сна перечислил российский врач-кардиолог
18 сентября 2019, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Врач-кардиолог из Крыма Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна вредны для здоровья человека. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.
По словам специалиста, процитированного изданием «Русская весна», не следует спать:
1. на боку, это вредит позвоночнику;
2. на животе, в данном случае повышается внутрибрюшное давление;
3. сидя, в таком положении оказывается негативное воздействие на сердце.
Садовой посоветовал спать, лежа на спине, говорится в процитированном материале.
Ранее сегодня сообщалось, что медики подсказали доступный способ значительно снизить вероятность развития инфаркта и инсульта.