Вредные для здоровья человека позы для сна перечислил российский врач-кардиолог

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18 сентября 2019, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexander Legky / globallookpress.com

Врач-кардиолог из Крыма Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна вредны для здоровья человека. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

По словам специалиста, процитированного изданием «Русская весна», не следует спать:

1. на боку, это вредит позвоночнику;

2. на животе, в данном случае повышается внутрибрюшное давление;

3. сидя, в таком положении оказывается негативное воздействие на сердце.

Садовой посоветовал спать, лежа на спине, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что медики подсказали доступный способ значительно снизить вероятность развития инфаркта и инсульта.