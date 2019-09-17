Врач: Сон на спине увеличивает риск остановки дыхательных движений

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17 сентября 2019, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой заявил, что самая опасная поза для сна - положение сидя, передает РИА Новости. Сидячее положение плохо влияет на сердце, считает врач.

Сомнолог Владимир Ковальзон в эфире НСН поспорил с коллегой: "Человек совершенно не компетентный в этих делах. Сон на спине увеличивает риск апноэ (остановка дыхательных движений – прим. ред.) и притока крови к мозгу. Это чревато инсультами, что является самым страшным". Также он добавил, что в старые времена люди специально приспосабливали кровати таким образом, чтобы высота подушки позволяла спать сидя.