Кардиолог рассказал, как правильно спать

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15 сентября 2019, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Кардиолог Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна могут навредить организму. По словам специалиста, наиболее оптимальным является сон на спине, а вот остальные положения могут пойти во вред здоровью.

«Поза "на боку" вредна для позвоночника, а "на животе" повышает внутрибрюшное давление. А вот сидя спать еще опаснее. Эта поза плохо влияет на сердце, увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Это чревато расширением вен и тромбозом», - сказал Садовой.



При этом кардиолог отметил, что дневной сон ничуть не полезнее ночного. По-настоящему важно спать не менее восьми часов в сутки, передаёт «Российская газета».