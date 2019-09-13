Советы по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины

Знатоки народной медицины рассказали, как гипертоники могут снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в заметке, появившейся в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет портал piterskie-zametki.ru, нормализовать давление помогает употребление чеснока, а также свежевыжатой сок из свеклы и моркови или черноплодной рябины. Кроме того, благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему оказывают брусника, барбарис, малина, укроп и валериана.

Прежде чем брать на вооружение данные способы борьбы с гипертонией, следует проконсультироваться с врачом.

Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты перечислили три возможных признака инфаркта головного мозга.