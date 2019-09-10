Специалисты Роскачества назвали продукты, которые не нужно мыть

Специалисты Роскачества назвали продукты, которые желательно не мыть перед пригoтовлением. Согласно последней информации, далеко не все товары, купленные в магазине, следует отправлять под воду.

Эксперты советуют не мыть мясо и курицу, поскольку патогенные бактерии не погибают в этом случае – они уничтожаются исключительно при длительной термообработке. При мытье микробы попадают на различные кухонные поверхности и могут впоследствии привести к развитию кишечной инфекции.

В Роскачестве рекомендуют не мыть яйца, поскольку скорлупа обладает пористой структурой и водонепроницаемой кутикулой, которая защищает желток и белок от микробов. Эта кутикула может из-за мытья исчезнуть, вследствие чего бактерии попадут внутрь.

Магазинные грибы также желательно не мыть – можно просто протереть их влажной тканью.

Специалисты, однако, призывают тщательно мыть овощи, фрукты, зелень, рыбу и рис.