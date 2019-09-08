Кулинарный эксперт раскрыл особенности средневековой диеты

Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк рассказал о полезных свойствах Средневековой диеты. Специалист объяснил, как можно реализовать подобный режим питания в современных условиях.

Леклерк заявил, что в те времена в пище содержалось меньше жирных компонентов, но при этом жирных блюд было очень много. По его словам, тогда вопрос лишнего веса не так волновал, поэтому люди редко задумывались о калорийности продукта, передаёт РЕН ТВ.

"Если бы сегодня мы ели на манер Средневековья и Ренессанса, то у нас бы сложилось впечатление, что мы едим азиатскую кухню", - пояснил эксперт, отметив, что тогда пища была очень острой.

Леклерк рассказал, что из современных продуктов часто использовали индонезийский длинный перец, перец кубеба, мелегеттский перец и китайский имбирь. Однако, по его мнению, полностью воспроизвести вкус настоящего Средневековья не получится.