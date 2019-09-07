Диетологи объяснили, какие полезные для здоровья продукты можно есть на ночь и не поправиться

Диетологи рекомендуют людям, желающим похудеть, не отказываться от позднего перекуса. Особенно поздний прием пищи важен для тех, у кого диагноз диабет. Для диабетиков можно съесть немного еды с высоким содержанием белка и малым содержанием жира.

Такой продукт способствует нормализации уровня сахара в крови ночью.

Специалисты по правильному питанию советуют выбирать для вечернего перекуса еду с высоким содержанием белков или полезных жиров, но малым количеством углеводов, - сообщается на сайте rg.ru.

В перечень продуктов диетологи включили: яйцо вкрутую, горстку миндаля или грецкий орех, греческий йогурт без сахара, помидоры, огурцы и морковь. Также можно кусочек мяса или рыбы и даже с овощным гарниром.