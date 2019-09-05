Диетолог рассказала, как должны питаться школьники

Роспотребнадзор дал некоторые советы родителям по организации питания школьников. В ведомстве советуют не полагаться только на интуицию и здравый смысл, а соблюдать при этом определенные правила. Специалисты призвали организовывать регулярные приемы пищи из свежей и разнообразной еды.

Диетолог Маргарита Королева рассказала НСН, что питание должно быть рассчитано на 5-6 приемов в течение дня. Завтрак обязательно должен быть дома. "На завтрак ребенок до 12 лет должен кушать каши на молоке, либо другие зерновые продукты, творог, яйцо, то есть источники полноценного белка в сочетании со сложными углеводами для того, чтобы создать условия хорошего уровня энергии уже на первых уроках, дабы ребенок не засыпал", - дала рекомендации врач.