Малышева рассказала, как женщинам среднего возраста похудеть за две недели

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что женщины среднего возраста сильнее прочих подвержены ожирению. При этом Малышева отметила, что при особом подходе можно похудеть даже за пару недель.

Малышева объяснила, что у женщин среднего возраста уменьшается ежедневный расход энергии, а количество гормонов, отвечающих за аппетит, растёт. При этом в организме образуется профицит калорий, приводящий к лишнему весу и ожирению. Чтобы с этим бороться теледоктор посоветовала попробовать дробное питание 3-4 раза в день, а также не потреблятьза день больше 1200 калорий. При этом стоит внести в свою жизнь больше физической активности – тогда результат можно будет заметить уже спустя пару недель, передаёт «Российская газета».