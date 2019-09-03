Простой способ снизить риск преждевременной смерти подсказали зарубежные ученые

Английские специалисты в области здравоохранения посоветовали простой способ продления жизни. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах зарубежных интернет-СМИ.

Как пишет издание Medicalxpress, сотрудники Лестерского исследовательского центра определили, что снизить вероятность преждевременной смерти у людей разных возрастов можно с помощью 24 минут быстрой ходьбы в день. К данному выводу ученые пришли по итогам исследования, в котором поучаствовали 35 тысяч человек.

Ранее сегодня сообщалось, что американские исследователи назвали ключевой фактор развития рака шеи и головы.