В Московской области эксперты рассказали, что собирать в лесу, чтобы всегда быть здоровым

Многие люди до сих пор считают, что лекарственные травы и плоды помогают не болеть и чувствовать себя превосходно. Два травника из Московской области рассказали, какие «препараты» из природной аптечки должны быть под рукой.

"Для начала собираю листья. Потом раскладываю их на газету и оставляю в тени на несколько дней. После складываю в трехлитровую банку и ставлю на солнце на сутки. Лишь затем вытаскиваю иван-чай, мну, раскладываю в картонные коробки и снова убираю сушиться", - рассказал травник из Московской области изданию "Подмосковье сегодня".