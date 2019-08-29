Ученые рассказали, от какой еды у подростков возникает депрессия

В Соединённых Штатах ученые определили, какая еда может способствовать проявлению депрессии у подростков. По словам исследователей, рацион оказывает прямое влияние на психическое здоровье.

Оказалось, что школьники, отдающие предпочтение фастфуду и замороженной пище, чаще страдают от депрессии. Анализы показали, что у таких подростков в организме повышено содержание натрия, передаёт РенТВ.

Врачи посоветовали подросткам разнообразить своё меню фруктами и овощами, чтобы повысить содержание калия. Специалисты уверены, что таким образом организм получит больше энергии, а эмоциональное состояние улучшится.