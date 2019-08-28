Ученые: ожирение может быть связано с пониженной реакцией на вкус еды

Ученые из университета Бингемтон недавно провели ряд исследований и пришли к поразительному выводу. Согласно некоторой информации, ожирение может быть связано с пониженной реакцией на вкус пищи.

Специалисты провели эксперименты с участием мышей и выяснили, что у тучных особей ответ нейронов на жирную пищу был менее выражен по величине и продолжительности, чем у их более подтянутых собратьев, передает журнал "Здоровье".

Ранее в рамках другого исследования было установлено, что у грызунов с избыточным весом с течением времени уменьшается количество вкусовых рецепторов на языке. Ученые предположили, что вкусовая реакция мозга людей, привыкших к пищевым излишествам, также притупляется. Именно поэтому они набирают вес.