Девять способов дожить до 100 лет перечислили эксперты в области здравоохранения
28 августа 2019, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения назвали девять способов дожить до 100 лет. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Ресурс popmech.ru пишет, что человеку, который хочет стать долгожителем, необходимо:
1. быть организованным;
2. ежедневно ходить в магазин за покупками;
3. регулярно есть карри, эта приправа богата элементами, благотворно влияющими на когнитивные способности;
4. ходить в караоке;
5. пользоваться интернетом;
6. работать в пожилом возрасте;
7. меньше переживать из-за жизненных неурядиц;
8. не экономить на сне;
9. завести собаку, прогулки с домашним питомцем помогают поддерживать здоровый уровень физической активности.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере выложили публикацию, в которой рассказывается о четырех предвестниках сахарного диабета второго типа.