Девять способов дожить до 100 лет перечислили эксперты в области здравоохранения

Специалисты в области здравоохранения назвали девять способов дожить до 100 лет. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Ресурс popmech.ru пишет, что человеку, который хочет стать долгожителем, необходимо:

1. быть организованным;

2. ежедневно ходить в магазин за покупками;

3. регулярно есть карри, эта приправа богата элементами, благотворно влияющими на когнитивные способности;

4. ходить в караоке;

5. пользоваться интернетом;

6. работать в пожилом возрасте;

7. меньше переживать из-за жизненных неурядиц;

8. не экономить на сне;

9. завести собаку, прогулки с домашним питомцем помогают поддерживать здоровый уровень физической активности.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере выложили публикацию, в которой рассказывается о четырех предвестниках сахарного диабета второго типа.