Ученые рассказали, почему бодибилдеры могут быть умнее аспирантов
24 августа 2019, 14:34 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Человек может стать умнее благодаря физическим упражнениям. Таковы результаты исследований американских антропологов из университета Аризоны. Они опубликованы в журнале «Trends in Neurosciences».
Исследователи проанализировали эволюцию. Они пришли к выводу, что физические нагрузки и активный образ жизни помогли первобытным людям развить мозг.
Физические упражнения усиливают кровообращение. Все это сказывается на интеллекте и влияет на головной мозг. Именно те его участки, которые активнее всего работают при сложной физической активности, задействованы в механизмах памяти и управленческом анализе.
Результаты исследований, обещается, помогут составить программу для страдающих слабоумием и болезнью Альцгеймера.