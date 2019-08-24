Ученые рассказали, почему бодибилдеры могут быть умнее аспирантов

Человек может стать умнее благодаря физическим упражнениям. Таковы результаты исследований американских антропологов из университета Аризоны. Они опубликованы в журнале «Trends in Neurosciences».

Исследователи проанализировали эволюцию. Они пришли к выводу, что физические нагрузки и активный образ жизни помогли первобытным людям развить мозг.

Физические упражнения усиливают кровообращение. Все это сказывается на интеллекте и влияет на головной мозг. Именно те его участки, которые активнее всего работают при сложной физической активности, задействованы в механизмах памяти и управленческом анализе.

Результаты исследований, обещается, помогут составить программу для страдающих слабоумием и болезнью Альцгеймера.