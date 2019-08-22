Диетологи дали рекомендации по правильному употреблению грибов

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова напомнила об основных правилах употребления в пищу грибов, а также дала рекомендации по частоте и количеству их потребления.

По ее словам, которые передает РИА Новости, есть грибы стоит не чаще двух раз в неделю и с осторожностью относиться к этому следует беременным и кормящим женщинам, детям младшего возраста и пожилым людям, а также людям с панкреатитом и холециститом.

Диетолог отметила, что при умеренном потреблении здоровому организму грибы не навредят, но при частом употреблении они могут негативно сказаться на функциях органов желудочно-кишечного тракта. Кроме того, она призвала ответственно относиться к сбору грибов.

"Употреблять в пищу грибные блюда рекомендуется не чаще 2 раз в неделю, а порция готовых грибов не должна превышать 100-120 граммов", - рассказала специалист, добавив, что пищевая ценность грибов зависит от возраста: чем гриб моложе, тем он питательнее.